राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुपालन में 30 नवंबर तक तबादलों की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट भेजी जानी है। इसे देखते हुए शासन और पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों की तैनाती को लेकर मंथन अंतिम दौर में है।

26 से 28 नवंबर के बीच तबादलों की बड़ी सूची जारी होने की संभावना है। इसमें आठ जिलों को नए पुलिस कप्तान मिल सकते हैं। एडीजी जोन, आइजी रेंज और पुलिस कमिश्नरेट के शीर्ष पदों पर भी बदलाव संभव है। तीन एडीजी स्तर के अधिकारियों की तैनाती बदले जाने की चर्चा है। एडीजी कानून-व्यवस्था का पद भी मंथन किया जा रहा।

अधिकारियों को हटाने के निर्देश इस बार तबादलों का आधार केवल मौजूदा तैनाती का कार्यकाल नहीं होगा। अधिकारियों की पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों के दौरान तैनाती का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है। आयोग ने 31 मई 2027 को आधार मानकर निर्धारित अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। गृह जिले में तैनाती और चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्र में तैनात रहे अधिकारियों के मामले भी जांचे जा रहे हैं।