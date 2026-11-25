जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए में निर्माण सामग्री की जांच के लिए अब सेंट्रल लैब बनेगी। इससे थर्ड पार्टी जांच में अनावश्यक रूप से होने वाली देरी से कार्य बाधित नहीं होगा। एलडीए उपाध्यक्ष अनुज सिंह ने बुधवार को अभियंत्रण अनुभाग की समीक्षा बैठक में अलग-अलग जोन में किए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

प्राधिकरण द्वारा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए राइट्स संस्था के माध्यम से थर्ड पार्टी जांच कराई जाती है। प्राधिकरण इस समय शहर में बड़े स्तर पर विकास व निर्माण के कार्य करा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राइट्स के माध्यम से प्राधिकरण कार्यालय में ही सेंट्रल लैब स्थापित कराई जाए। जिससे जांच कार्यों में अधिक पारदर्शिता व शीघ्रता होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा समय-समय पर लैब का निरीक्षण किया जाएगा, ताकि कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकेगी।

अनंत नगर योजना की समीक्षा करते हुए ग्रिड सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और सड़क निर्माण में किसी तरह की बाधा आ रही हो तो किसानों से वार्ता करके अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। अटल नगर आवासीय योजना के संबंध में अधिकारियों ने अवगत कराया कि छह टावरों के तहत 1032 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से चार टावरों में 756 भवन बनकर तैयार हो गए हैं।

उपाध्यक्ष ने निर्देशित किया कि प्रथम चरण में जिन भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उनमें आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री कराकर भवनों का कब्जा दिया जाए। शेष भवनों का कार्य समय से पूरा कराकर थर्ड पार्टी आडिट कराने को कहा।