राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस थानों में पीड़ितों और गवाहों के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए अब प्रत्येक थाने और जिला मुख्यालय पर गवाह सुरक्षा इकाई (विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट) स्थापित करने की तैयारी है। साथ ही संवेदनशील पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को जांच के दौरान यात्रा, भोजन और आपातकालीन जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मंजूरी की गई है।

संविधान दिवस पर पुलिस मुख्यालय के संकल्प सभागार में ''डिग्निटी फर्स्ट'' विषय पर आयोजित कार्यशाला में ये सुझाव सामने आए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक उपेंद्र सिंह बघेल (सेवानिवृत्त आइपीएस) ने प्रदेश के पुलिस थानों में पीड़ितों और गवाहों के अनुभवों पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की।