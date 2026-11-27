राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल पर बस स्टेशनों के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण में प्रस्तावित 23 बस स्टेशनों में से 11 पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि नौ बस स्टेशनों के नक्शे संबंधित विकास प्राधिकरणों से स्वीकृत हो गए हैं।

इन पर जल्द निर्माण शुरू होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को परिवहन निगम मुख्यालय में परियोजनाओं समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि कुल 34 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में से आठ शासन को भेजी जा चुकी हैं। शेष डीपीआर तीन दिसंबर तक निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की जांच थर्ड पार्टी से भी कराई जाएगी। परियोजना के दूसरे चरण में 49 बस स्टेशन विकसित किए जाने हैं।