लखनऊ: प्रेमिका ने साथियों संग की तांगा चालक की हत्या, बक्से में मिले शव का पुलिस ने किया राजफाश

संवाद सूत्र, मोहनलालगंज। भावाखेड़ा में नहर में लकड़ी के बक्से में शव मिलने का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। मृतक तांगा चालक था। उसकी प्रेमिका ने अपने दो साथियों और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को संरक्षण में लिया है। मोहनलालगंज के भावाखेड़ा में हाईवे किनारे मदारीखेड़ा जाने वाले मार्ग पर नहर में बुधवार को लकड़ी के एक बक्से में 40 वर्षीय युवक का शव मिला था।

पुलिस ने हाईवे पर लगे 180 सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस को ई-रिक्शा डाला दिखाई दिया, जिसके नंबर के आधार पर पुलिस ने शव की पहचान दुबग्गा निवासी तांगा चालक रामकिशोर के रूप में की। पुलिस ने मृतक की पहली पत्नी कविता देवी की तहरीर पर सूफिया बानो सहित अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया।

पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी के साथ रह रहा था पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि रामकिशोर चार साल से अपनी पत्नी को छोड़कर प्रेमिका सूफिया बानो निवासी कटरा मोहल्ला थाना बिजनौर के साथ रह रहा था। सूफिया ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि दो साल पहले उन्होंने शादी कर ली थी। इस बीच रामकिशोर को उसके और मुन्ना के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी हो गई, जिसका चलते आए दिन वह विरोध करता था। इसीलिए उन्होंने रामकिशोर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।