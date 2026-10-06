यूपी पुलिस शारीरिक दक्षता परीक्षा के सेंटर और तारीखें बदलीं, नया एडमिट कार्ड जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पेट) पर भारी वर्षा का असर पड़ा है। मैदानों में जलभराव के कारण गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर, आजमगढ़ समेत आठ के परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है। कई अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि भी पुनर्निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार, गोरखपुर की 26वीं वाहिनी पीएसी में छह अक्टूबर की परीक्षा अब नौ अक्टूबर को प्रयागराज की चौथी वाहिनी पीएसी में होगी। सात अक्टूबर के अभ्यर्थियों का केंद्र 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ और परीक्षा तिथि नौ अक्टूबर की गई है। आठ अक्टूबर की परीक्षा डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में नौ अक्टूबर को होगी। नौ अक्टूबर के अभ्यर्थियों का केंद्र 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली किया गया है।