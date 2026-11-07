दीपावली से छठ तक चाक-चौबंद सुरक्षा: यूपी के 45 जिलों को मिली 34 कंपनी PAC, संवेदनशील इलाकों पर रहेगी खास नजर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज और छठ पर्व पर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारियां की हैं। वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले त्योहारों के दौरान सुरक्षा प्रबंधन पुलिस के लिए चुनौती है।

इसे देखते हुए प्रदेश के 45 विभिन्न कमिश्नरेट, जिलों और जीआरपी थानों के लिए 34 कंपनी एक प्लाटून पीएसी भी आवंटित की गई है। अतिरिक्त बल की तैनाती से प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, पूजा पंडालों, घाटों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।



पीएसी की तैनाती के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित फुट पेट्रोलिंग और यूपी-112 पुलिस के लगातार भ्रमणशील रहने के लिए चार शिफ्ट में व्यवस्था की गई है। लखनऊ, अयोध्या और अलीगढ़ को दो-दो कंपनी पीएसी आवंटित की गई हैं। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़ और मऊ को एक-एक कंपनी दी गई है।