लखनऊ : 10 साल से फरार 50000 का इनामी शेखर गुरुग्राम से गिरफ्तार, STF ने पीजी हॉस्टल से दबोचा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज के झूंसी थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जालसाजी के मामले में दस वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी शेखर सिंह को एसटीएफ ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है।

आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए पीजी हास्टल में रह रहा था और एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था। एसटीएफ ने उसे शुक्रवार शाम सेक्टर-17/18 क्षेत्र के सुखराली स्थित सत्यम पीजी हास्टल से गिरफ्तार किया।



शेखर सिंह मूलरूप से बलिया के बांसडीह रोड क्षेत्र के दवनी गांव का निवासी है। उसके विरुद्ध झूंसी थाने में वर्ष 2016 में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।