PM पोषण योजना: नवंबर से बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ मिलेगा हलवा और उपमा
उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत नवंबर से फरवरी तक बच्चों को मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त मीठा हलवा ...और पढ़ें
HighLights
नवंबर से फरवरी तक बच्चों को मिलेगा अतिरिक्त मीठा हलवा और उपमा।
प्रत्येक शुक्रवार को मध्याह्न भोजन के साथ होगा वितरण, 14 सप्ताह चलेगी योजना।
रसोइयों को प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस दो रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के पीएम पोषण योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त सूजी से बना मीठा हलवा और उपमा (नमकीन हलवा) दिया जाएगा। यह व्यवस्था नवंबर से फरवरी के तीसरे सप्ताह तक 14 सप्ताह चलेगी। हर शुक्रवार को इसका वितरण होगा। अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में दिया जाएगा। पहले और तीसरे सप्ताह मीठा हलवा और दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह उपमा मिलेगा।
प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम 30 ग्राम सूजी का इस्तेमाल होगा। मीठे हलवे में सूजी, चीनी और चिसा नारियल तथा उपमा में सूजी, तेल, मौसमी सब्जी, मूंगफली और मसालों का प्रयोग होगा। हलवे की अनुमानित लागत सात रुपये और उपमा की चार रुपये प्रति बच्चे होगी। इसका वितरण मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त किया जाएगा।
प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस दो रुपये अतिरिक्त मिलेगा पारिश्रमिक
खाद्य सामग्री स्थानीय स्तर पर खरीदी जाएगी। पैक्ड सामग्री भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) मानक वाली और एक्सपायरी डेट के भीतर होनी चाहिए। रसोइयों को प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस दो रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा।
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यह राशि सभी रसोइयों में समान रूप से बांटी जाएगी और अगले वर्ष 31 मार्च से पहले बैंक खातों में भेजी जाएगी। योजना की निगरानी टास्क फोर्स, सोशल आडिट और विद्यालय प्रबंध समिति-माता समूह करेंगे। इस व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी 15 अप्रैल तक उपभोग प्रमाणपत्र भेजेंगे।