UP में झांसी-जेवर समेत इन लिंक एक्सप्रेसवे पर अक्टूबर में ही शुरू होगा काम, CM योगी ने UPEIDA अधिकारियों को दिए आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में लिंक एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं पर इसी माह काम शुरू हो जाएगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चित्रकूट, फर्रुखाबाद, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का काम निर्धारित समय में पूरा किया जाए।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निविदा की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है, जबकि बाकी परियोजनाओं के लिए करीब 91 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि निविदा की प्रक्रिया इसी माह पूरी कर आगे का काम शुरू किया जाएगा।

किया जा रहा जमीन अधिग्रहण गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर राज्य परिवर्तन आयोग की आठवीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण, स्वीकृति, निविदा और विभागीय समन्वय से जुड़ी बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए। यूपीडा के अधिकारियों ने बताया कि फर्रुखाबाद, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 80 से 91 प्रतिशत तक भूमि उपलब्ध हो चुकी है। शेष भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के बहुउद्देशीय माल परिवहन केंद्र का निर्माण भी जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा मिल चुका है।