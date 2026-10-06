दीपावली पर शुरू होगा लखनऊ का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर, 10 लाख लोगों की ट्रैफिक टेंशन होगी खत्म

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ग्रीन कारिडोर परियोजना के तहत बन रहा लखनऊ का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर दीपावली पर चालू हो जाएगा। डालीगंज से पक्का पुल तक का सफर दो मिनट में पूरा होगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को परियोजना का निरीक्षण करके टीले वाली मस्जिद के पास इंटीग्रेटेड रोटरी बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

पक्का पुल (हर्डिंग ब्रिज) से डालीगंज रोटरी के मध्य बना यह टू-लेन फ्लाईओवर 1.1 किमी लंबा है। रेलवे ब्रिज के ऊपर बने इस फ्लाईओवर की भूमि से ऊंचाई 25 मीटर है। स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा होने पर अब डामरीकरण व स्ट्रीट लाइट्स का कार्य कराया जा रहा है।

10 लाख की आबादी को मिलेगा लाभ अक्टूबर माह के अंत तक शेष कार्य पूरा कराकर इसे दीपावली पर चालू करने की योजना है। इससे पक्का पुल से समतामूलक चौराहे तक सीधा आवागमन होगा और पुराने लखनऊ की 10 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। फ्लाईओवर पर चढ़ने व उतरने वाले ट्रैफिक को सुगम रास्ता देने के लिए इंटीग्रेटेड रोटरी टीले वाली मस्जिद के पास बनेगी।