अब यूपी में जंगलों में लगी चेनलिंक और सोलर फेंसिंग का होगा ऑडिट, IFS अधिकारियों की टीम करेगी जांच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वन्यजीवों के जंगल से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने और हमले की घटनाओं को रोकने के लिए जंगलों के बाहरी हिस्सों में लगाई गई चेनलिंक व सोलर फेंसिंग का अब विभाग आडिट कराएगा। वन विभाग यह पता लगाएगा कि जिन क्षेत्रों में फेंसिंग कराई गई है, वहां वन्यजीवों के हमले और आबादी में उनके पहुंचने की घटनाओं में कितनी कमी आई है।

यह भी देखा जाएगा कि फेंसिंग अपनी मूल मंशा में कितनी सफल रही है। इसके लिए वन विभाग ने अपने अफसरों को जिम्मेदारी दी है। इसके लिए भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। अधिकारी मौके पर जाकर फेंसिंग की स्थिति, उसकी लंबाई, गुणवत्ता, रखरखाव और संवेदनशील स्थानों पर उसकी उपयोगिता की पड़ताल करेंगे।

आंकड़ों का भी होगा तुलनात्मक अध्ययन यह भी देखा जाएगा कि कहीं फेंसिंग क्षतिग्रस्त तो नहीं हो गई है या वन्यजीवों के निकलने के लिए उसमें कोई रास्ता तो नहीं बन गया है। आडिट में केवल फेंसिंग की भौतिक स्थिति ही नहीं देखी जाएगी, बल्कि फेंसिंग लगाए जाने से पहले और उसके बाद के आंकड़ों का भी तुलनात्मक अध्ययन होगा।