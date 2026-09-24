PGT भर्ती: B.Ed-PG में 50% अंक की अनिवार्यता से छूट के लिए NCTE को लिखा लेटर, प्रतियोगी छात्रों को राहत की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (पीजीटी) के 2615 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को पत्र भेजकर इस भर्ती में बीएड की अनिवार्यता और परास्नातक (पीजी) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की शर्त से एक बार के लिए छूट देने का अनुरोध किया है। अब इस पर एनसीटीई के निर्णय का इंतजार है।

दरअसल, पीजीटी भर्ती में बीएड अनिवार्य करने और पीजी में 50 प्रतिशत अंक की शर्त लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव की जानकारी सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।