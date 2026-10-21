UP PET 2026: अभ्यर्थियों को UPSSSC ने दी बड़ी राहत, गलती करने वालों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के आवेदन में लिंग, फोटो व हस्ताक्षर और जन्मतिथि जैसी जानकारियां भरने में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार करने के बाद उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है।

अब कई अभ्यर्थी अपनी गलतियों के संबंध में प्रत्यावेदन लेकर आयोग कार्यालय पहुंच रहे हैं। इनमें पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा लिंग में महिला और महिला अभ्यर्थियों द्वारा पुरुष का विकल्प भरने के साथ ही जन्मतिथि की गलत जानकारी देने के मामले भी शामिल हैं।

पैन कार्ड स्कैन करके लगा दिया कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बजाय पैन कार्ड स्कैन करके लगा दिया है। वहीं, कई अभ्यर्थियों को आवेदन में हुई गलतियों का पता एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद चला है। 25 अक्टूबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं।

ऐसे में वे अपनी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए आयोग से संपर्क कर रहे हैं। आयोग ने तीनों दिन होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अलग-अलग तिथियां निर्धारित की हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड होना शुरू 25 अक्टूबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं, जबकि 30 अक्टूबर की परीक्षा के लिए 23 अक्टूबर से और एक नवंबर की परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे।