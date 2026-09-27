UPSSSC PET Syllabus 2026: यूपी पीईटी सिलेबस एवं Exam Pattern, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज चेक करें पूरा पाठ्यक्रम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि UPSSSC PET 2026 का आयोजन राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। एग्जाम में अब कुछ ही समय शेष है ऐसे में युवा परीक्षा तैयारियों को तेज कर दें ताकी आसानी से एग्जाम को पास कर सकें।

परीक्षा में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के अंतिम दिनों में तैयारी एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस को ध्यान में रखकर करें। इससे आप पाठ्यक्रम से बाहर की चीजें पढ़ने से बचेंगे और इस समय का उपयोग किसी और टॉपिक को पढ़ने में लगा सकते हैं। आप इस पेज से पूरा पाठ्यक्रम चेक करने के साथ Syllabus PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSSSC PET Exam Pattern and Syllabus: यूपी पीईटी सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न करें करें चेक यूपी पीईटी परीक्षा 2026 में उम्मीदवारों से कुल 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर देने पर उम्मीदवारों को 1 अंक मिलेगा। ध्यान रखें कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है। ऐसे में प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती होगी। ऐसे में अगर आपको उत्तर न पता हो तो तुक्का लगाने से बचें।

UP PET Syllabus 2026 PDF: सब्जेक्ट वाइज एवं टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस यूपी पीईटी एग्जाम में सभी विभिन्न विषयों के अंतर्गत टॉपिक से सवाल पूछे जायेंगे। हर विषय के लिए पूर्णांक निर्धारित है। पूरे पेपर में 15 विषयों से सवाल आएंगे। आप सभी विषय एवं उनके अंतर्गत किन टॉपिक से सवाल पूछे जायेंगे उसकी पूरी डिटेल यहां से देख सकते हैं।

1- भारतीय इतिहास (Indian History)

इस विषय से 5 अंकों के सवाल पूछे जायेंगे। इस विषय के अंतर्गत टॉपिक- सिंधु घाटी की सभ्यता

बौद्ध धर्मः गौतम बुद्ध (जीवनी एवं शिक्षायें)

जैन धर्मः महावीर (जीवनी एवं शिक्षायें)

मौर्य वंशः सम्राट अशोक

गुप्त वंशः समुद्र गुप्त, चन्द्र गुप्त द्वितीय

हर्षवर्द्धन

राजपूत काल

सल्तनत काल

मुगल साम्राज्य

मराठा

ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम

ब्रिटिश राज का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव 2- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन (Indian National Movement)

इस टॉपिक से भी 5 अंकों के सवाल पूछे जायेंगे।

स्वाधीनता आन्दोलन के प्रारम्भिक वर्ष

स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलनः महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका

क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय

विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935

भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 3- भूगोल (Geography)

भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स से 5 प्रश्न पूछे जायेंगे।

भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल

नदियां तथा नदियों की घाटी

भूजल संसाधन

पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद

मरूस्थल और शुष्क क्षेत्र

वन

खनिज संसाधन (विशेषकर भारत में)

भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल

जलवायु तथा मौसम

टाइम जोन

जनसांख्यकीय परिवर्तन तथा प्रवास 4- भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक से 5 नंबर के सवाल पूछे जायेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था (1947 से 1991 तक): योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनायें, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकासः निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति,

दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार

वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था

वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार: कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम-सुधार, आर्थिक सुधार, जी०एस०टी० 5- भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन (Indian Constitution & Public Administration)

इस विषय के अंतर्गत 5 अंकों के सवाल पूछे जायेंगे। टॉपिक निम्नलिखित हैं-

भारतीय संविधान: भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केन्द्रशासित प्रदेश, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, न्यायिक ढांचा-सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय

जिला प्रशासन

स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थायें

6- सामान्य विज्ञान (General Science)

इस विषय से भी 5 अंकों के सवाल प्रश्न पत्र में शामिल होंगे। टॉपिक नीचे देखें-

प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान

प्रारम्भिक रसायन विज्ञान

प्रारम्भिक जीव विज्ञान 7- प्रारम्भिक अंकगणित (Elementary Arithmetic)

इस विषय से भी 5 अंकों के सवाल पेपर में शामिल होंगे - पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव

प्रतिशतता

साधारण अंकगणितीय समीकरण

वर्ग एवं वर्गमूल

घातांक एवं घात

औसत 8- सामान्य हिन्दी (General Hindi)

हिंदी विषय के अंतर्गत पेपर में 5 नंबर के सवाल होंगे। संधि

विलोम शब्द

पर्यायवाची शब्द

वाक्यांशों के लिए एक शब्द

लिंग

समश्रुत भिन्नार्थक शब्द

मुहाबरे-लोकोत्तियां

सामान्य अशुद्धियां

लेखक एवं रचनाएं (गद्य एवं पद्य) 9- सामान्य अंग्रेजी (General English) अंग्रेजी से 5 नंबर के सवाल पेपर में पूछे जायेंगे।

अंग्रेजी व्याकरण

अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न 10- तर्क एवं तर्कशक्ति (Logic & Reasoning)

इस विषय से भी प्रश्न पत्र में 5 नंबर के सवाल पूछे जायेंगे। वृहत एवं लघु

क्रम एवं रैंकिग

संबंध

समूह से भिन्न को अलग करना

कैलेण्डर एवं घड़ी

कारण और प्रभाव

कोडिंग-डिकोडिंग (संख्या तथा अक्षर)

निगमनात्मक तर्क/कथन विश्लेषण एवं निर्णय 11- सामयिकी (Current Affairs)

करेंट अफेयर्स विषय से 10 नंबर के सवाल पेपर में पूछे जायेंगे। टॉपिक निम्नलिखित हैं-

भारतीय एवं वैश्विक 12- सामान्य जागरूकता (General Awareness)

जनरल अवेयरनेस विषय से प्रश्न पत्र में 10 नंबर के प्रश्न होंगे। भारत के पड़ोसी देश

देश, राजधानी एवं मुद्रा

भारत के राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश

भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद

राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय दिवस

विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय

भारतीय पर्यटन स्थल

भारत की कला एवं संस्कृति

भारत एवं विश्व के खेल

भारतीय अनुसंधान संगठन

प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक

पुरस्कार एवं विजेता

जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण 13- अपठित हिन्दी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण-02 गद्यांश (प्रत्येक पर 05 प्रश्न) . इस टॉपिक से 10 नंबर के सवाल पेपर में होंगे।