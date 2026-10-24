प्रदेश के 60 शहरों में UP PET 2026 आज से, 1372 केंद्रों पर पहले दिन 12 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकारी नौकरी की दौड़ में शामिल होने के लिए प्रदेश के 35 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा रविवार से शुरू हो रही है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 तीन दिन में पूरी होगी। 25 और 30 अक्टूबर और एक नवंबर को होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 60 शहरों में 1372 केंद्र बनाए गए हैं। छह पालियों में आयोजित परीक्षा के पहले दिन करीब 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।

आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से दो घंटे पहले केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड ले जाना भी अनिवार्य है। परीक्षा में नकल और दूसरे अनुचित तरीकों पर अंकुश लगाने के लिए अभ्यर्थियों की फोटो और आइरिस स्कैन के जरिये बायोमीट्रिक डाटा लिया जाएगा।

केंद्रों का निर्धारण अभ्यर्थियों की श्रेणी के आधार पर इसका उपलब्ध संबंधित डाटा से मिलान कर पहचान का सत्यापन किया जाएगा। अनुचित साधनों का प्रयोग करने के मामलों में आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है। कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र दूर आवंटित किए जाने की शिकायत की है। आयोग के अनुसार, केंद्रों का निर्धारण अभ्यर्थियों की श्रेणी के आधार पर किया गया है।