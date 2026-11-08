यूपी के 52 पीसीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा, योगी सरकार ने अफसरों का बढ़ाया ग्रेड-पे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के 52 अधिकारियों को पदोन्नति की सौगात दी है। शनिवार को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर राज्यपाल ने इन अधिकारियों को वेतनमान के लेवल-11 से लेवल-12 में पदोन्नति प्रदान किए जाने की स्वीकृति दे दी है। इससे अधिकारियों का ग्रेड-पे 6600 रुपये से बढ़कर 7600 रुपये हो जाएगा।

पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में वर्ष 2012, 2013 और 2014 के अधिकारी हैं। इनमें सुशील प्रताप सिंह, रजनीश कुमार मिश्र, हिमांशु कुमार गुप्ता, राजेश कुमार यादव, जुबेर बेग, अमित कुमार भट्ट, ममता मालवीय, राहुल यादव, विनीत कुमार सिंह, पूजा मिश्रा, ज्योत्सना यादव, शिशिर कुमार और पूर्णिमा सिंह समेत अन्य अधिकारी हैं।