उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों को स्मार्ट क्लास से लेकर AI तक की मिलेगी ट्रेनिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन मंचों का उपयोग सीखेंगे। समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश की डिजिटल कौशल मार्गदर्शिका में उपकरणों का संचालन व रखरखाव, बच्चों की सीखने की क्षमता का आंकलन और एआइ का सही इस्तेमाल शामिल है।

शिक्षक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर और वाई-फाई राउटर चलाना तथा दीक्षा, एलएमएस, पीएम ई-विद्या और खान एकेडमी से सामग्री जुटाना सीखेंगे। दीक्षा पर कक्षा एक से आठ तक की 82 क्यूआर कोड वाली पाठ्यपुस्तकें और 16 हजार से अधिक शैक्षिक वीडियो हैं।