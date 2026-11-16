स्कूलों का बदल गया समय, आज से 9:30 बजे लगेंगी कक्षाएं; सोनीपत के सभी स्कूलों पर नियम लागू

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही सोनीपत जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के समय में सोमवार से बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत एकल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से संचालित होंगे।

वहीं, दोहरी शिफ्ट वाले विद्यालयों के लिए भी शिक्षा विभाग ने नई समय-सारिणी जारी की है। इससे विद्यार्थियों को सुबह की ठंड में जल्दी घर से निकलने की परेशानी से राहत मिलेगी। 12:40 से दूसरी शिफ्ट विद्यालय शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार, एकल शिफ्ट वाले स्कूलों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। जबकि दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:40 बजे से शाम 5:15 बजे तक संचालित होगी।

इससे पहले स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक था। नवंबर का पहला पखवाड़ा बीतने के साथ ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।

सर्दी के चलते परेशानी वहीं, सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। इसका विशेष लाभ छोटे बच्चों को मिलेगा, जिन्हें सुबह की ठंड में स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है।