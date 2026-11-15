School Closed: छठ पर बंद रहेंगे राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल, NCR में हाइब्रिड मोड में चलेंगी कक्षाएं!

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स एवं उनके माता-पिता के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में छठ महापर्व के अवसर पर 16 नवंबर (सोमवार) को छूटी रखने का आदेश दिया गया है। ऐसे में कल राज्य के सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी और यह नियम सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NCR में हाइब्रिड मोड में कक्षाएं लेने का आदेश दिल्ली के अलावा गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद में कक्षाएं हाइब्रिड मोड में लेने का आदेश दिया गया है। ऐसे में जो स्कूल हाइब्रिड मोड में कक्षाएं ले सकते हैं उनको इसी तरीके से कक्षाएं लेने के लिए कहा गया है ताकी बच्चे बाहर की जहरीली हवा से बच सकें। बच्चे या छात्र स्कूल में संपर्क करके हाइब्रिड क्लासेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं।