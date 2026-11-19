संवाद सूत्र, सरोजनीनगर। पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ाए जाने के बाद अब गांवों में विकास कार्यों को गति देने की चुनौती है। प्रस्ताव तैयार होने से लेकर प्रशासनिक स्वीकृति और बजट के समयबद्ध उपयोग तक की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

खासकर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों को पूरा कराने का दबाव रहेगा। ऐसे में प्रस्तावों की मंजूरी में देरी हुई तो पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। वहीं, स्वीकृत कार्यों के लिए उपलब्ध बजट का समय से उपयोग करना भी अधिकारियों के लिए चुनौती होगी।