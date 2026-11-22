राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए मनचाही सीटें पाने की कोशिश में राजग गठबंधन के घटक दल सक्रिय हो गए हैं। इन दलों के नेता भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी मांगें रख रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यत्रक्ष पंकज चौधरी से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं।

इसी कड़ी में शनिवार को अपना दल (एस) की अध्यक्ष और केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नवीन से मुलाकात की।माना जा रहा है कि उन्होंने गठबंधन के तहत पार्टी को मिलने वाली सीटों पर चर्चा की। वहीं, अपना दल (एस) के उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की।