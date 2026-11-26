राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इंटरनेशनल फोरम फार एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलाजी (आइफारेस्ट) ने उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में वायु प्रदूषण घटाने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने का रोडमैप जारी किया है। इसमें वाराणसी के उद्योगों के लिए विशेष कार्ययोजना शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 1,776 औद्योगिक ठोस-ईंधन बायलर यदि 80 प्रतिशत दक्षता हासिल कर लें तो करीब आठ प्रतिशत ईंधन की बचत होगी। इससे हर वर्ष 141 से 395 करोड़ रुपये तक की बचत संभव है। वाराणसी में स्वच्छ ईंधन और तकनीकी उन्नयन से 2035 तक औद्योगिक प्रदूषण सामान्य परिदृश्य की तुलना में 54 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। इसके लिए ईंट भट्ठों में स्वच्छ ईंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और कुम्हारी, गुड़ निर्माण तथा रंगाई इकाइयों में तकनीकी सुधार की सिफारिश की गई है।