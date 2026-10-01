Weather Today: उत्तर प्रदेश से मानसून अब विदाई की ओर, बढ़ेगा तापमान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून अब विदाई की ओर है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का चार महीने का मौसम 30 सितंबर को औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। हालांकि प्रदेश के शेष हिस्सों से इसकी वापसी में अभी दो से तीन दिन और लग सकते हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून की वापसी 23 सितंबर को शुरू हो गई थी, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र और उसके प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। अब परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल हो रही हैं। तीन अक्टूबर तक यूपी से मानसूनी बारिश पूरी तरह थम जाएगी।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, इस बार प्रदेश में मानसून ने सामान्य बारिश का आंकड़ा पार कर दिया है। एक जून से 30 सितंबर तक प्रदेश में करीब 802 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 742.2 मिलीमीटर होती है। इस तरह प्रदेश में सामान्य से आठ फीसदी अधिक बारिश हुई।

खास बात यह है कि इस साल मानसूनी बारिश ने 11 साल बाद 800 मिलीमीटर का आंकड़ा पार किया है। हालांकि इस बार पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अंतर देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 782.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य आंकड़ा 672 मिलीमीटर है।