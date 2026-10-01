Weather Today: उत्तर प्रदेश से मानसून अब विदाई की ओर, बढ़ेगा तापमान
उत्तर प्रदेश से मानसून की औपचारिक विदाई 30 सितंबर को हो गई है, हालांकि पूरी तरह वापसी में कुछ दिन ...और पढ़ें
HighLights
उत्तर प्रदेश से मानसून की औपचारिक विदाई 30 सितंबर को हुई।
प्रदेश में इस बार सामान्य से 8% अधिक बारिश दर्ज की गई।
मानसून की वापसी के बाद अब तापमान बढ़ेगा और उमस होगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून अब विदाई की ओर है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का चार महीने का मौसम 30 सितंबर को औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। हालांकि प्रदेश के शेष हिस्सों से इसकी वापसी में अभी दो से तीन दिन और लग सकते हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून की वापसी 23 सितंबर को शुरू हो गई थी, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र और उसके प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। अब परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल हो रही हैं। तीन अक्टूबर तक यूपी से मानसूनी बारिश पूरी तरह थम जाएगी।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, इस बार प्रदेश में मानसून ने सामान्य बारिश का आंकड़ा पार कर दिया है। एक जून से 30 सितंबर तक प्रदेश में करीब 802 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 742.2 मिलीमीटर होती है। इस तरह प्रदेश में सामान्य से आठ फीसदी अधिक बारिश हुई।
खास बात यह है कि इस साल मानसूनी बारिश ने 11 साल बाद 800 मिलीमीटर का आंकड़ा पार किया है। हालांकि इस बार पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अंतर देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 782.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य आंकड़ा 672 मिलीमीटर है।
यहां बारिश सामान्य से 17 प्रतिशत अधिक रही। बुधवार को लखनऊ में दिन का पारा 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहा।
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अब उमस भी परेशान करेगी
मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की वापसी के साथ प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं और अब धूप बढ़ने की संभावना है। बारिश के बाद वातावरण में नमी बनी रहने से दिन में उमस का असर हो सकता है। धूप निकलने के साथ अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी।
मौसम में यह बदलाव मानसून के बाद की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने सामान्य आंकड़ा पार किया। यहां 816.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 793.6 मिलीमीटर है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है।
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