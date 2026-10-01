आज लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक: विनोद तावड़े चार सह-प्रभारियों संग संभालेंगे कमान, तय हो सकते हैं क्षेत्रों के नए प्रभारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संगठन की शक्ति से सरकार बनाने तक की कसरत में भाजपा एक बार फिर माइक्रोमैनेजमेंट की नई पटकथा लिखने बैठ गई है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े गुरुवार लखनऊ में सभी चार सह-प्रभारियों के साथ पहुंचकर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठकर बूथों से लेकर विधान सभा क्षेत्रों तक की तैयारियां परखेंगे।

माना जा रहा है कि तावड़े इस बैठक के जरिये विधान परिषद व राज्य सभा की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप व मिशन-2027 की तैयारियों को धार देंगे।

तावड़े ने प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार पांच सितंबर को लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, वहीं संगठन एवं मोर्चों के साथ परिचय बैठक के बहाने चुनावी मुद्दों की जानकारी ली।

इसके बाद वह 16 से 22 सितंबर के बीच लखनऊ और गोरखपुर समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में पहुंचे। गुरुवार को तावड़े के साथ चारों सह प्रभारी गुजरात के जगदीश ईश्वर पटेल, महाराष्ट्र की मेधा कुलकर्णी एवं झारखंड के अनंत ओझा और प्रदीप वर्मा भी आएंगे। बैठक कई चरणों में होगी। माना जा रहा है कि इसी बीच राज्य सभा प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। सभी चारों सह प्रभारियों को नया कार्यक्षेत्र भी देने की योजना है।