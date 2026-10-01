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आज लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक: विनोद तावड़े चार सह-प्रभारियों संग संभालेंगे कमान, तय हो सकते हैं क्षेत्रों के नए प्रभारी

By Santosh Shukla Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Thu, 01 Oct 2026 05:21 AM (IST)

भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े लखनऊ में सह-प्रभारियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. विनोद तावड़े सह-प्रभारियों और प्रदेश पदाधिकारियों संग बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।

  2. संगठन की शक्ति, बूथ तैयारियों और मिशन-2027 पर मुख्य ध्यान केंद्रित।

  3. विधान परिषद और राज्यसभा चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संगठन की शक्ति से सरकार बनाने तक की कसरत में भाजपा एक बार फिर माइक्रोमैनेजमेंट की नई पटकथा लिखने बैठ गई है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े गुरुवार लखनऊ में सभी चार सह-प्रभारियों के साथ पहुंचकर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठकर बूथों से लेकर विधान सभा क्षेत्रों तक की तैयारियां परखेंगे।

माना जा रहा है कि तावड़े इस बैठक के जरिये विधान परिषद व राज्य सभा की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप व मिशन-2027 की तैयारियों को धार देंगे।
तावड़े ने प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार पांच सितंबर को लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, वहीं संगठन एवं मोर्चों के साथ परिचय बैठक के बहाने चुनावी मुद्दों की जानकारी ली।

इसके बाद वह 16 से 22 सितंबर के बीच लखनऊ और गोरखपुर समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में पहुंचे। गुरुवार को तावड़े के साथ चारों सह प्रभारी गुजरात के जगदीश ईश्वर पटेल, महाराष्ट्र की मेधा कुलकर्णी एवं झारखंड के अनंत ओझा और प्रदीप वर्मा भी आएंगे। बैठक कई चरणों में होगी। माना जा रहा है कि इसी बीच राज्य सभा प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। सभी चारों सह प्रभारियों को नया कार्यक्षेत्र भी देने की योजना है।

चर्चा है कि राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाने वाला काशी क्षेत्र पहले से यहां का कार्यभार देख रहे जगदीश ईश्वर पटेल देखेंगे। अनंत ओझा को पश्चिम क्षेत्र, जबकि अनुभव को देखते हुए प्रदीप वर्मा को कानपुर व अवध का दायित्व दिया जा सकता है। मेधा कुलकर्णी को ब्रज क्षेत्र देने या फिर समन्वयक बनाने की बात की जा रही है। दो दिनी प्रवास के दौरान तावड़े अवध व कानपुर क्षेत्र की अलग बैठक भी लेंगे। तावड़े प्रदेश सरकार के मंत्रियों व पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों से भी मिल सकते हैं।

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