UP Weather Today: मानसून की विदाई के बीच फिर बदलेगा मौसम, वाराणसी-बलिया समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून-2026 की पूरी तरह से वापसी हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आसमान साफ होने, सतही स्तर पर उत्तरी, उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव और वायुमंडलीय आर्द्रता में गिरावट के कारण तीन अक्टूबर को मानसून प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी विदा हो गया।

हालांकि मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज के दिन प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वाराणसी और बलिया समेत करीब 10 जिलों में बारिश के आसार हैं।

प्रदेश में मानसून की कुल अवधि 95 दिन रही। इस वर्ष सामान्य से आठ फीसदी अधिक वर्षा दर्ज की गई साथ ही, सबसे अधिक बारिश चित्रकूट में हुई। वहां सर्वाधिक 1358.1 मिमी वर्षा हुई, वहीं राज्य के कुल 14 जिलों में 1000 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई। वहीं, लखनऊ में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। यहां दीर्घावधि औसत की तुलना में 8% अधिक कुल 802.9 मिमी वर्षा हुई।

इस वर्ष मानसून का आगमन 18 जून को होना था, लेकिन 12 दिन के देरी से 30 जून को उत्तर प्रदेश पहुंचा और दो जुलाई तक पूरे राज्य में छिपा हुआ था। इसके बाद 23 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी वापसी शुरू हुई थी।