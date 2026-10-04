Weather Today: उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई, 37 जिलों में सामान्य से कम वर्षा; पढ़िए IMD का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ अब प्रदेशभर में बारिश का दौर थम गया है। एकतरफ जहां यूपी में सामान्य से आठ प्रतिशत अधिक बरसात हुई तो दूसरी ओर इस बार 37 जिलों में सामान्य से औसत से कम बारिश दर्ज की गई।

इन जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी नीचे रहने से खरीफ फसलों पर भी इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की विदाई के साथ अब राज्य में मौसम के शुष्क रहने की संभावना बढ़ गई है।

दिन में धूप निकलने के साथ तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होगी। हालांकि, सोमवार और मंगलवार को दक्षिणी यूपी के कुछ जिलों मौसम में बदलाव और कहीं-कहीं हल्की बारिश के पूर्वानुमान हैं।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, इस मानसून सीजन में प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश का वितरण एक समान नहीं रहा। अधिकतर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई तो कुछ क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई। 37 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने से इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी बनी रही।

मानसून की शुरुआत के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई थी। बीच-बीच में मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने से वर्षा का सिलसिला प्रभावित हुआ। अगस्त माह और सितंबर की शुरुआत और आखिरी सप्ताह में जोरदार बरसात हुई।