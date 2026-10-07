एमएलसी चुनाव: 11 सीटों के लिए 188 प्रत्याशी मैदान में, आज होगी नामांकन पत्रों की जांच

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 188 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन 51 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, जबकि इससे पहले 137 प्रत्याशी नामांकन कर चुके थे। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नौ अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 23 अक्टूबर को होगा।

वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 27 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसके बाद लखनऊ खंड स्नातक सीट पर 22 और आगरा खंड स्नातक सीट पर 20 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक और गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 19-19 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।