UP MLC Election: अब मतदाता सूची में क्लैरिकल मिस्टेक के बावजूद डाल सकेंगे वोट, सरकारी आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरणों की मामूली गलती किसी मतदाता के वोट डालने में बाधा नहीं बनेगी। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर उसे मतदान का मौका दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को इस संबंध में सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्रदेश के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के विवरण में आंशिक लिपिकीय या प्रकाशन संबंधी त्रुटि होने पर उसे मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।