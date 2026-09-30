उत्तर प्रदेश MLC चुनाव में मूल कैडर की जगह भाजपा का ‘जिताऊ’ फैक्टर पर दांव, बाहरी चेहरों पर जताया भरोसा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एमएलसी चुनाव के लिए छह प्रत्याशियों की घोषणा के जरिए भाजपा ने साफ कर दिया कि अब पार्टी ‘जिताऊ’और अनुभवी चेहरों को टिकटों में वरीयता देगी। पार्टी ने मंगलवार को तीन स्नातक खंड और तीन शिक्षक खंड की सीटों के लिए उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया।

सूची में बाहरी और शिक्षक संगठन से जुड़े चेहरों की संख्या ज्यादा है। पार्टी ने चुनावी अनुभव को देखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया है। मेरठ स्नातक क्षेत्र से दिनेश गोयल को दोबारा टिकट दिया गया, जबकि उनकी उम्र देखते हुए नए कार्यकर्ता को मैदान में उतारने की चर्चा थी। भाजपाई रणनीतिकारों का कहना है कि इस बहाने पार्टी छात्रों एवं शिक्षकों के मन का मिजाज भी परखेगी।

24 अक्टूबर को होने हैं चुनाव प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो 11 उम्मीदवारों में से पांच ब्राह्मण हैं, जिसका भाजपा नए चुनावी संकेत के रूप में प्रसारित करेगी।

वाराणसी स्नातक से 2004 से 2014 के बीच तीन बार एमएलसी और संगठन में अहम पदों पर रहे केदारनाथ सिंह को फिर टिकट दिया गया है। वो 2020 में सपा के आशुतोष सिन्हा से हार गए थे। वहीं, वाराणसी-शिक्षक खंड के चुनाव में तीन बार से पराजित हो रहे कांग्रेसी पृष्ठभूमि के प्रमोद मिश्रा को भाजपा ने उनके चुनावी अनुभव को देखते हुए उम्मीदवार बनाया है। 20 सितंबर को प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह कई सीटों पर संगठन की ओर से प्रत्याशी घोषित कर चुके थे। प्रमोद 2007 में हुए उपचुनाव में जीतकर छह माह के लिए सदन पहुंचे थे।

आगरा शिक्षक सीट पर पार्टी ने जनवरी 2024 में भाजपा में शामिल हुए कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वह पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। यहां से पिछला चुनाव निर्दलीय जीतने वाले आकाश अग्रवाल भी भाजपा से टिकट मांग रहे थे।