'एमएलसी चुनाव भी लोकसभा-विधान सभा की तरह लड़ेगी भाजपा', लखनऊ में बोले धर्मपाल सिंह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा एमएलसी चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। प्रदेश मुख्यालय पर महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने बैठक कर चुनावी तैयारियों की जानकारी ली, साथ ही रणनीति भी बनाई। कहा कि शिक्षक व स्नातक खंड के विधान परिषद के चुनाव में भी पार्टी लोकसभा व विधान सभा चुनाव की तरह पूर्ण सक्रियता से जुटेगी। प्रत्येक मतदाता से संपर्क व समन्वय पर जोर होगा। पन्ना प्रमुखों के साथ पार्टी पदाधिकारी मिलकर कार्य करेंगे।

धर्मपाल सिंह ने कहा कि संगठन की शक्ति व कार्यकर्ताओं के परिश्रम के दम पर प्रत्येक मतदाता को चुनाव केंद्र तक पहुंचाना होगा। मतदाता सूची के हर पन्ने की समीक्षा की जाएगी। एमएलसी चुनाव का फलक बड़ा है। चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त परिश्रम के साथ जुटना होगा।