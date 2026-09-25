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'एमएलसी चुनाव भी लोकसभा-विधान सभा की तरह लड़ेगी भाजपा', लखनऊ में बोले धर्मपाल सिंह

By Santosh Shukla Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Fri, 25 Sep 2026 05:28 AM (IST)

भाजपा एमएलसी चुनावों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह पूरी ताकत से उतरेगी, जिसमें प्रत्येक मतदाता से संपर्क और ...और पढ़ें

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HighLights

  1. भाजपा एमएलसी चुनाव में लोकसभा-विधानसभा की तरह पूरी सक्रियता से जुटेगी।

  2. महामंत्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की।

  3. प्रत्येक मतदाता से संपर्क, समन्वय और पन्ना प्रमुखों पर जोर दिया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा एमएलसी चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। प्रदेश मुख्यालय पर महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने बैठक कर चुनावी तैयारियों की जानकारी ली, साथ ही रणनीति भी बनाई। कहा कि शिक्षक व स्नातक खंड के विधान परिषद के चुनाव में भी पार्टी लोकसभा व विधान सभा चुनाव की तरह पूर्ण सक्रियता से जुटेगी। प्रत्येक मतदाता से संपर्क व समन्वय पर जोर होगा। पन्ना प्रमुखों के साथ पार्टी पदाधिकारी मिलकर कार्य करेंगे।

धर्मपाल सिंह ने कहा कि संगठन की शक्ति व कार्यकर्ताओं के परिश्रम के दम पर प्रत्येक मतदाता को चुनाव केंद्र तक पहुंचाना होगा। मतदाता सूची के हर पन्ने की समीक्षा की जाएगी। एमएलसी चुनाव का फलक बड़ा है। चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त परिश्रम के साथ जुटना होगा।

हर मतदाता केंद्र पर मतदान सूचियां समय से पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष व सह संयोजक मानवेंद्र सिंह, शंकर गिरि, आलोक गुप्ता, एमएलसी अरुण पाठक, महराज सिंह, बाबू लाल तिवारी, डा.धर्मेंद्र सिंह, विजय शिवहरे व पवन सिंह चौहान समेत कई अन्य उपस्थित रहे।

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