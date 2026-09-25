लखनऊ: पूर्व मुख्य सचिव भोलानाथ तिवारी का निधन, 85 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। 1965 बैच के आइएएस अधिकारी रहे पूर्व मुख्य सचिव भोला नाथ तिवारी का बुधवार देर रात निधन हो गया। उनका इलाज महानगर के मिडलैंड अस्पताल में चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार भैसाकुंड श्मशान घाट पर किया गया।