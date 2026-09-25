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लखनऊ: पूर्व मुख्य सचिव भोलानाथ तिवारी का निधन, 85 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

By Ajay Srivastava Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Fri, 25 Sep 2026 04:25 AM (IST)

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भोला नाथ तिवारी का 85 वर्ष की आयु में बुधवार देर रात निधन हो ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. पूर्व मुख्य सचिव भोला नाथ तिवारी का निधन।

  2. 85 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस।

  3. 2001 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। 1965 बैच के आइएएस अधिकारी रहे पूर्व मुख्य सचिव भोला नाथ तिवारी का बुधवार देर रात निधन हो गया। उनका इलाज महानगर के मिडलैंड अस्पताल में चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार भैसाकुंड श्मशान घाट पर किया गया।

85 वर्षीय भोला नाथ तिवारी गोमतीनगर में 1/62 विशाल खंड में रहते थे। वह 2001 में मुख्य सचिव थे और जुलाई 2001 में सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद उन्हें राज्यपाल रहे विष्णुकांत शास्त्री का सलाहकार बनाया गया था।

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