विधायक छोटे लाल वर्मा के निधन से खाली हुई फतेहाबाद सीट, यूपी विधानसभा में रिक्त हुईं 7 सीटें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आगरा की फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विधायक छोटे लाल वर्मा के गुरुवार को निधन होने के साथ ही अब विधान सभा में रिक्त सीटों की संख्या सात हो गई है। इनमें भाजपा की चार, सपा की दो व एक बसपा की सीट हैं। कुल 403 विधान सभा सीटों में से अब प्रदेश में 396 सदस्य रह गए हैं।

इससे पहले बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से भाजपा के अनिल शर्मा, बलिया की रसड़ा सीट से बसपा के उमाशंकर सिंह, आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से सपा के आलमबदी, सोनभद्र की दुद्धी सीट से भाजपा के विजय सिंह, बरेली की फरीदपुर सीट से भाजपा के प्रो. श्याम बिहारी लाल व मऊ की घोसी विधान सभा सीट से सपा के सुधाकर सिंह का निधन होने के कारण सीटें रिक्त चल रही हैं।