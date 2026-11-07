यूपी में पुराने धर्मकांटों से मिलेगा छुटकारा, 5.15 करोड़ की लागत से 48 कृषि मंडियों और उपमंडियों में सुधरेगी तौल प्रणाली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की कृषि मंडियों में किसानों को उपज की तौल के लिए अब पुराने वे-ब्रिजों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मंडी परिषद ने तौल व्यवस्था को आधुनिक और अधिक सक्षम बनाने की तैयारी है। इसके तहत 48 मंडियों व उपमंडी स्थलों में 10 वर्ष से अधिक पुराने 71 वे-ब्रिजों का नवीनीकरण, क्षमता वृद्धि और उच्चीकरण कराया जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने इसके लिए 5.15 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है।

मंडी परिषद के वे-ब्रिजों पर कृषि उपज की तौल की सुविधा निश्शुल्क है। किसान अपनी उपज की तौल बिना किसी शुल्क के करा सकते हैं। ऐसे में पुराने वे-ब्रिजों के आधुनिकीकरण से बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ से किसानों को बेहतर तौल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।