यूपी के 200 मदरसों में चल रही मनमानी, आदेश के बाद भी नहीं लग रही बायोमीट्रिक हाजिरी; प्रबंधकों को नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के अनुदानित मदरसों में शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था तीन माह बाद भी पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। राज्य के 558 अनुदानित मदरसों में करीब 200 में अभी तक बायोमीट्रिक हाजिरी शुरू नहीं हुई है। इसे लेकर मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने संबंधित मदरसों के प्रबंधकों से जवाब तलब किया है।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य मंत्री दानिश आजाद की मौजूदगी में 23 मई को हुई समीक्षा बैठक में अनुदान पर संचालित मदरसों में आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रभावी रूप से लागू कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार ने 11 जून को सभी मदरसा प्रबंधकों को व्यवस्था लागू करने के संबंध में बिंदुवार दिशा-निर्देश जारी किए।