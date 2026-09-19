हिमालय छोड़कर इटावा पहंच रहे ये खास गिद्ध, चंबल से लेकर सफारी पार्क तक दिखा अनोखा नजारा

जागरण संवाददाता, इटावा। कभी इक्का-दुक्का नजर आने वाले हिमालयन गिद्ध अब जनपद की धरती पर झुंड में दिखाई देने लगे हैं। चंबल क्षेत्र से लेकर इटावा सफारी पार्क तक इनकी तीन दर्जन मौजूदगी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि कई स्थानों पर हिमालयन गिद्धों के साथ उनके बच्चे भी दिखाई दिए हैं।

इससे वन्यजीव विशेषज्ञ इनके यहां ठहराव और कुनबा बढ़ने की संभावना जता रहे हैं। गिद्धों की यह बढ़ती मौजूदगी पर्यावरण के लिहाज से जिले के लिए महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या लगभग तीन गुनी हो गई है।

इटावा सफारी पार्क में करीब एक वर्ष पहले पेड़ों पर दो दर्जन हिमालयन गिद्ध देखे गए थे। इससे पहले भरथना ब्लाक के ग्राम नगला गिरंद के समीप खाली पड़ी ऊसर भूमि पर भी करीब एक दर्जन हिमालयन गिद्धों की मौजूदगी सामने आई थी। वन विभाग और वन्यजीव संस्था के प्रतिनिधियों को जिले के विभिन्न हिस्सों में गिद्धों की मौजूदगी के फोटो और वीडियो भी मिले हैं।

वन्यजीव विशेषज्ञ डा. राजीव चौहान के अनुसार, हिमालय क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता कम होने के कारण इन गिद्धों का चंबल क्षेत्र की ओर आना एक कारण हो सकता है। पहले इनकी संख्या इक्का-दुक्का दिखाई देती थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके साथ छोटे गिद्ध भी देखे जा रहे हैं, जो यहां इनके प्रजनन अथवा लंबे समय तक ठहरने की संभावना का संकेत हो सकता है।



प्राकृतिक सफाईकर्मी हैं गिद्ध

गिद्धों को प्रकृति का प्राकृतिक सफाईकर्मी माना जाता है। ये मृत पशुओं के शवों को खाकर उन्हें तेजी से नष्ट करते हैं। इससे शवों के सड़ने से फैलने वाले रोगजनक जीवाणुओं और संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद मिलती है। गिद्धों के पाचन तंत्र में अत्यधिक अम्लीय वातावरण पाया जाता है, जो सड़े मांस में मौजूद अनेक रोगजनकों को निष्क्रिय करने में सक्षम होता है।



पशु दवाओं से गिद्धों को बड़ा खतरा