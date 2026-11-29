राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए शनिवार को प्रदेशभर में विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें सुलह-समझौते के आधार पर 25,389 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल एक करोड़ 53 हजार 516 रुपये की समझौता धनराशि वसूल की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया ने बताया कि शनिवार शाम 7:30 बजे तक प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार निस्तारित मामलों में 273 प्री-लिटिगेशन वाद और न्यायालयों में लंबित 25,116 वाद शामिल हैं।