UP विधान परिषद चुनाव: ऑनलाइन जानें अपना मतदेय स्थल और वोटर लिस्ट में क्रम संख्या

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदान के दिन मतदेय स्थल खोजने और मतदाता सूची में अपना नाम व क्रम संख्या पता करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता घर बैठे ऑनलाइन यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट पर यह व्यवस्था उपलब्ध कराई है। इससे मतदाता मतदान से पहले ही अपने मतदेय स्थल का पता लगा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान परिषद के 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदाता वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) पर जाकर अपने मतदेय स्थल और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संबंधित स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और जिले का चयन करना होगा। मतदाता अपना नाम, संबंधी का नाम या दोनों नाम दर्ज कर सकते हैं।