एमएलसी चुनाव: सोनभद्र में तैयारी अंतिम दौर में, अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी लगभग अंतिम दौर में हैं। 23 नवंबर को होने वाले इस चुनाव के लिए जिले में 18,591 मतदाता हैं। चुनाव को लेकर जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत निर्वाचन कार्यक्रम निर्गत किया गया है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दौरान प्रयुक्त होने वाली ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की एफएलसी का कार्य तथा अन्य निर्वाचन संबंधी कार्य युद्धस्तर पर चल हैं। इसी दौरान धार्मिक त्योहार भी चल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है।

मतदेय स्थलों को लेकर राजनीतिक दलों संग बैठक आज सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से बताया गया है कि शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर मतदेय स्थलों के बांटा जाना है। इस संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में 19 अक्टूबर को शाम चार बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी।