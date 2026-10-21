राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा यूपी का कद: भाजयुमो की नई टीम में बड़े पदों पर प्रदेश के चेहरों को मिली जगह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय राजनीति की धुरी कहलाने वाले उत्तर प्रदेश का महत्व पार्टी के संगठनों में भी बढ़ा है। पिछले दिनों भाजपा की राष्ट्रीय टीम में जहां यूपी के आठ चेहरों को शामिल किया गया, वहीं अब भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में भी प्रदेश के हिस्से महामंत्री, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे बड़े पद आए हैं। चुनावी साल को देखते हुए पार्टी ने सधा हुआ कदम उठाने का प्रयास किया है।

भाजयुमो की राष्ट्रीय टीम दशहरा के दिन घोषित की गई, जिसमें अयोध्या के रहने वाले हर्षवर्धन सिंह को महामंत्री बनाया गया है। हर्षवर्धन भाजयुमो की प्रदेश टीम में भी महामंत्री रहे हैं। उन्हें प्रदेश युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन यह बाजी रोहित मिश्रा के हाथ लगी। राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के करीबी निखिल मणि त्रिपाठी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।