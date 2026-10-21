पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की ले ली जान, बागपत में रामलीला देखने गए युवक को मारने के लिए ऐसे रची साजिश

जागरण संवाददाता, बागपत। किसान प्रमोद की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी सिकंदर उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित प्रमोद के मकान में किराये पर दुकान लेकर बाइक मरम्मत का काम करता था। पुलिस के मुताबिक दो साल से सिकंदर और प्रमोद की पत्नी के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस के अनुसार रविवार रात प्रमोद गांव में रामलीला देखने गया था।

रात लगभग साढ़े नौ बजे सिकंदर ने उसे शराब पीने के बहाने नलकूप पर बुलाया। वहां शराब में नशे की गोली मिलाने के बाद सिकंदर ने प्रमोद की हत्या कर दी। वारदात के बाद सिकंदर दोबारा रामलीला में पहुंचा और फिर घर चला गया। सोमवार सुबह खेत में प्रमोद का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।