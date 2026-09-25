यूपी में 60000 वर्गमीटर तक की जमीन का भू-उपयोग बदलना हुआ आसान, विकास प्राधिकरणों को मिला बड़ा अधिकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शहरों के महायोजना व क्षेत्रीय विकास योजना के दायरे में आने वाली छह हजार वर्गमीटर तक की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन के लिए अब शासन तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राज्य सरकार ने संबंधित विकास प्राधिकरणों को भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार देने के साथ ही परिवर्तन शुल्क की दरों में भी तकरीबन 50 प्रतिशत तक की कमी कर दी है।

आवास एवं शहरी नियोजन के प्रमुख सचिव पी. गुरूप्रसाद द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश के तहत महायोजना के प्रत्येक भू-उपयोग श्रेणी के अधिकतम एक प्रतिशत तक की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन संबंधित विकास प्राधिकरण कर सकेंगे। हालांकि, ग्रीन बेल्ट, मनोरंजन, वन, सार्वजनिक सुविधाएं, परिवहन व तालाब आदि की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

ईज आफ डूईंग बिजनेस के मद्देनजर प्राधिकरणों को छह हजार वर्गमीटर तक भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार देने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पिछले दिनों कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।