नकली वैक्सीन का दायरा बढ़ा: दिल्ली के बाद कानपुर के नौघड़ा में भी मिलीं 592 फर्जी वायल, सैंपल जांच के लिए हिमाचल भेजा

जागरण संवाददाता, कानपुर। नई दिल्ली के चांदनी चौक स्थित भगीरथ पैलेस में पकड़ी गई नकली एंटी रेबीज वैक्सीन अभयरैब वाले बैच की ही 592 वैक्सीन न्यू आरजे फर्म की एजेंसी से मिली। इसका सैंपल औषधि विभाग ने जांच के लिए हिमाचल प्रदेश स्थित लैब जांच के लिए भेजा है। शहर की न्यू आरजे व एलेक्जर फर्म का इनपुट औषधि विभाग को दिल्ली में हुई छापेमारी के दौरान मिला था।

इसके बाद नौघड़ा स्थित न्यू आरजे फर्म की दो एजेंसी को सील किया गया था। शुक्रवार को फर्म संचालक के सामने स्टाक व क्रय-विक्रय अभिलेख की जांच में शहर के साथ कई राज्यों में नकली वैक्सीन भेजने के प्रमाण मिले हैं। जिसकी गहनता से जांच जारी है। जांच के दौरान ही न्यू आरजे फर्म से स्टाक लेने वाली आगरा समेत कई शहरों की एजेंसियों की ओर से स्टाक वापस किया गया।

नकली वैक्सीन का स्टाक नहीं मिला मंडलीय ड्रग अधिकारी गोविंद गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को सील की गई दोनों एजेंसी की जांच में दिल्ली में पकड़े गए नकली वैक्सीन वाले बैच की 592 वायल मिली है। जिसकी सैंपलिंग करने के बाद उसे जब्त कर लिया गया है। जांच में 18 सितंबर को न्यू आरजे फर्म को नकली वैक्सीन का स्टाक मिला था। वहीं, एक्सप्रेस रोड स्थित एलेक्जर फर्म में नकली वैक्सीन का स्टाक नहीं मिला।

उन्होंने बताया कि न्यू आरजे फर्म से 23 सितंबर तक शहर की करीब एक दर्जन एजेंसी व दूसरे राज्यों में भेज दिया गया है। इसकी जांच अभिलेख के आधार पर की जा रही है। औषधि निरीक्षक ओमपाल ने बताया कि फर्म संचालक के बयान लिए जा रहे हैं और दस्तावेज की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि फर्म संचालक ने एलेक्जर क्योर से खरीदने शनिवार को जांच के बाद फर्म संचालक पर कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत की जा सकती है।