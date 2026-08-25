यूपी में कम जमीन पर भी बनेंगे IT पार्क, अब छोटे शहरों में आइटी सेक्टर में निवेश बढ़ाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कैबिनेट की बैठक में छोटे शहरों में स्टार्टअप्स व आइटी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अभी तक गाजियाबाद, नोएडा व लखनऊ जैसे बड़े शहरों में निवेश करने वाली आइटी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। नीति में संशोधन के बाद टियर-टू व टियर-थ्री जैसे शहरों में भी आइटी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही छोटे शहरों में कम भूमि पर आइटी पार्क व आइटी सिटी की स्थापना की जा सकेगी।

निवेश को बढ़ाने की तैयारी लोक भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छोटे शहरों में ज्यादा से ज्यादा आइटी व स्टार्टअप कंपनियों को आगे लाने के लिए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नई नीति के तहत छोटे शहरों में ज्यादा से ज्यादा जीसीसी (वैश्विक क्षमता केंद्र) को स्थापित किए जाएंगे। साथ ही छोटे शहरों के लिए स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित कर निवेश को बढ़ाने की तैयारी सरकार ने की है।