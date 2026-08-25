यूपी में कम जमीन पर भी बनेंगे IT पार्क, अब छोटे शहरों में आइटी सेक्टर में निवेश बढ़ाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने छोटे शहरों में आईटी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए यूपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में आईटी निवेश बढ़ेगा।
HighLights
छोटे शहरों में आईटी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
कम भूमि पर आईटी पार्क स्थापित किए जा सकेंगे।
कंपनियों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान होगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कैबिनेट की बैठक में छोटे शहरों में स्टार्टअप्स व आइटी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
अभी तक गाजियाबाद, नोएडा व लखनऊ जैसे बड़े शहरों में निवेश करने वाली आइटी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। नीति में संशोधन के बाद टियर-टू व टियर-थ्री जैसे शहरों में भी आइटी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही छोटे शहरों में कम भूमि पर आइटी पार्क व आइटी सिटी की स्थापना की जा सकेगी।
निवेश को बढ़ाने की तैयारी
लोक भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छोटे शहरों में ज्यादा से ज्यादा आइटी व स्टार्टअप कंपनियों को आगे लाने के लिए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नई नीति के तहत छोटे शहरों में ज्यादा से ज्यादा जीसीसी (वैश्विक क्षमता केंद्र) को स्थापित किए जाएंगे। साथ ही छोटे शहरों के लिए स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित कर निवेश को बढ़ाने की तैयारी सरकार ने की है।
नीति के तहत छोटे शहरों में आइटी पार्कों व आइटी सिटी की स्थापना के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल को कम किया गया है। वर्तमान में छोटे शहरों में 1500 वर्ग मीटर व बड़े शहरों में 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अब इससे कम क्षेत्रफल में भी आइटी पार्क व आइटी सिटी की स्थापना की जा सकेगी। साथ ही कंपनियों को कम दरों पर कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाएगा और सरकार इसके लिए कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देगी।
यह भी पढ़ें- सुलतानपुर को बड़ी सौगात, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 272 करोड़ से बनेगा मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर
इसके अलावा कंपनियों के परिचलन व्यय पर भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रविधान किया गया है। साथ ही डीपीआइआइटी मान्यता प्राप्त तथा संस्थागत निवेश प्राप्त करने वाले उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स को परिचालन सहायता में अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- अब यूपी की हर ग्राम पंचायत में 2 और शहरों में 10000 आबादी पर खुलेंगे 'जन सेवा केंद्र 4.0', परियोजना को मिली मंजूरी
नीति में रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए पे-रोल सब्सिडी, भविष्य निधि प्रतिपूर्ति, भर्ती सहायता, कौशल विकास सहायता, इंटर्नशिप सहायता,निर्यात आधारित प्रोत्साहन, एआइ, ब्लाकचेन, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नालाजी व डाटा एनालिसिस पर भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है।