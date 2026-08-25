सुलतानपुर को बड़ी सौगात, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 272 करोड़ से बनेगा मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सुलतानपुर में इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चरिंग एवं लाजिस्टिक क्लस्टर (आइएमएलसी) की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सुलतानपुर में आइएमएलसी की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

आइएमएलसी की स्थापना पर 272.25 करोड़ रुपये का खर्च जाएगी। इससे सुलतानपुर व आसपास के क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि प्रस्तावित आइएमएलसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप विकसित किया जाएगा।