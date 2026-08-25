सुलतानपुर को बड़ी सौगात, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 272 करोड़ से बनेगा मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 272.25 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) की स्थापना को मंजूरी दी है।
HighLights
सुलतानपुर में IMLC की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 272.25 करोड़ रुपये का निवेश।
औद्योगिक विकास और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सुलतानपुर में इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चरिंग एवं लाजिस्टिक क्लस्टर (आइएमएलसी) की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सुलतानपुर में आइएमएलसी की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।
आइएमएलसी की स्थापना पर 272.25 करोड़ रुपये का खर्च जाएगी। इससे सुलतानपुर व आसपास के क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि प्रस्तावित आइएमएलसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप विकसित किया जाएगा।
लॉजिस्टिक्स से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के कारण क्लस्टर में विनिर्माण और लाजिस्टिक्स से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक कारिडोर के माध्यम से पूर्वांचल में निवेश और उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करना है।
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उन्होंने बताया कि परियोजना के निर्माण के लिए एजेंसी का चयन ग्लोबल निविदा के माध्यम से किया जाएगा। आइएमएलसी के विकसित होने से सुलतानपुर में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।