उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने एक महीने बढ़ाई OTS योजना की अंतिम तारीख

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने गृहकर के बकायेदारों को राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समयसीमा एक माह बढ़ा दी है। अब बकायेदार 14 दिसंबर तक योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। वहीं, बकाये के निस्तारण के लिए निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि भी 15 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है।

प्रदेश सरकार ने नागरिकों की मांग और योजना के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे उन भवन स्वामियों को अतिरिक्त मौका मिलेगा, जो किसी कारणवश पहले निर्धारित समयसीमा में आवेदन या बकाया धनराशि जमा नहीं कर सके थे। ओटीएस योजना का लाभ नगर निगमों के गृहकर के साथ जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर मिलेगा।