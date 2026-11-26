राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अस्पतालों में भर्ती मरीजों से दवाओं की मनमानी कीमत वसूलने पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने हास्पिटल की फार्मेसियों पर शिकंजा कस दिया है। राज्य के 64 जिलों की 381 फार्मेसियों की जांच में अधिकतर के पास सार्वजनिक वेबसाइट नहीं मिली। इन्हें सात दिन में दवा की खरीद और बिक्री कीमत का ब्योरा आनलाइन कराने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।

एफएसडीए आयुक्त डा.रोशन जैकब ने सहायक आयुक्त (औषधि) और औषधि निरीक्षकों को चार दिसंबर तक सभी हॉस्पिटल फार्मेसियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। फार्मेसियों को निर्धारित प्रारूप में जानकारी और वेबसाइट का यूआरएल उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न होने पर ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट के तहत दवा बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी।

आदेश का पालन होने तक रोक जारी रहेगी। जैकब का कहना है कि अभियान का उद्देश्य दवाओं की कीमत या फार्मेसियों के मुनाफे पर नियंत्रण लगाना नहीं, बल्कि मरीजों को खरीद और बिक्री मूल्य की जानकारी देना है। इसके तहत दवाओं का प्राइस टू रिटेलर (पीटीआर) और प्राइस टू कंज्यूमर (पीटीसी) सार्वजनिक करना अनिवार्य है। यह व्यवस्था खासकर उन भर्ती मरीजों के हित में लागू की गई है, जिनके पास अस्पताल की फार्मेसी के अलावा दवाएं खरीदने का विकल्प सीमित होता है।