साक्षी गुप्ता/लखनऊ। UP Holiday List 2027 | यूपी सरकार ने साल 2027 के लिए छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर मंगलवार को जारी किया। नए साल के कैलेंडर में प्रदेश के छात्रों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कुल 27 सार्वजनिक अवकाश (Public Holidays) और 27 निर्बन्धित अवकाश (Restricted Holidays) तय किए गए हैं।

नए साल के कैलेंडर में होली में चार दिन की छुट्टी मिल रही है। अक्टूबर में दिवाली, गोवर्धन पूजा और रविवार को मिलाकर तीन दिन का अवकाश बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2027 में होली-दशहरा और दिवाली समेत अन्य त्योहारों पर स्कूल-कॉलेज कब-कब बंद रह सकते हैं?

तीन नए पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित इस बार सरकार ने कैलेंडर में एक बड़ा बदलाव करते हुए तीन प्रमुख पर्वों को निर्बन्धित श्रेणी से हटाकर सार्वजनिक अवकाश में शामिल किया है। साल 2027 में मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भी सार्वजनिक छुट्टी रहेगी।

हालांकि, 15 अक्टूबर को पड़ने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इस दिन स्कूल-कॉलेज और दफ्तर तो बंद रहेंगे, लेकिन बैंक और वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल (बुधवार) को वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी रहेगी।

प्रमुख त्योहारों पर कब रहेंगी छुट्टियां? होली: साल 2027 में होली का त्योहार मार्च के तीसरे सप्ताह में पड़ेगा। 22 मार्च (सोमवार) को होलिका दहन और 23 मार्च (मंगलवार) को होली का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले 20 मार्च को शनिवार और 21 मार्च को रविवार पड़ रहा है। कार्यालयों में शनिवार-रविवार छुट्टी रहेगी। इस तरह 20 से 23 मार्च तक चार दिन की छुट्टी मिल सकती है।