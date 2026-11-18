UP Holiday List 2027: नए साल में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? होली-दिवाली की छुट्टियों की लिस्ट
UP Holiday List 2027 | 2027 में कब-कब स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस आर्टिकल में पूरी जानकारी।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
साक्षी गुप्ता/लखनऊ। UP Holiday List 2027 | यूपी सरकार ने साल 2027 के लिए छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर मंगलवार को जारी किया। नए साल के कैलेंडर में प्रदेश के छात्रों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कुल 27 सार्वजनिक अवकाश (Public Holidays) और 27 निर्बन्धित अवकाश (Restricted Holidays) तय किए गए हैं।
नए साल के कैलेंडर में होली में चार दिन की छुट्टी मिल रही है। अक्टूबर में दिवाली, गोवर्धन पूजा और रविवार को मिलाकर तीन दिन का अवकाश बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2027 में होली-दशहरा और दिवाली समेत अन्य त्योहारों पर स्कूल-कॉलेज कब-कब बंद रह सकते हैं?
तीन नए पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
इस बार सरकार ने कैलेंडर में एक बड़ा बदलाव करते हुए तीन प्रमुख पर्वों को निर्बन्धित श्रेणी से हटाकर सार्वजनिक अवकाश में शामिल किया है। साल 2027 में मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भी सार्वजनिक छुट्टी रहेगी।
हालांकि, 15 अक्टूबर को पड़ने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इस दिन स्कूल-कॉलेज और दफ्तर तो बंद रहेंगे, लेकिन बैंक और वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल (बुधवार) को वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी रहेगी।
प्रमुख त्योहारों पर कब रहेंगी छुट्टियां?
होली: साल 2027 में होली का त्योहार मार्च के तीसरे सप्ताह में पड़ेगा। 22 मार्च (सोमवार) को होलिका दहन और 23 मार्च (मंगलवार) को होली का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले 20 मार्च को शनिवार और 21 मार्च को रविवार पड़ रहा है। कार्यालयों में शनिवार-रविवार छुट्टी रहेगी। इस तरह 20 से 23 मार्च तक चार दिन की छुट्टी मिल सकती है।
दशहरा: अक्टूबर महीने में त्योहारों की शुरुआत दशहरे से होगी। 8 अक्टूबर (शुक्रवार) को महानवमी और 9 अक्टूबर (शनिवार) को विजयदशमी की छुट्टी रहेगी।
दीपावली: साल 2027 में दीपावली अक्टूबर के अंत में मनाई जाएगी। 29 अक्टूबर (शुक्रवार) को दीपावली, 30 अक्टूबर (शनिवार) को गोवर्द्धन पूजा और 31 अक्टूबर (रविवार) को भैयादूज व चित्रगुप्त जयंती का अवकाश रहेगा।
इस ग्राफिक्स को एआई टूल Gemini की मदद से बनाया गया है।
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साल 2027 के सार्वजनिक अवकाशों की पूरी लिस्ट
|तारीख
|पर्व / अवसर
|14 जनवरी
|मकर संक्रांति
|26 जनवरी
|गणतंत्र दिवस
|20 फरवरी
|संत रविदास जयंती
|06 मार्च
|महाशिवरात्रि
|10 मार्च
|ईद-उल-फितर
|22 मार्च
|होलिका दहन
|23 मार्च
|होली
|26 मार्च
|गुड फ्राइडे
|14 अप्रैल
|डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती
|15 अप्रैल
|रामनवमी
|19 अप्रैल
|महावीर जयंती
|17 मई
|ईदुज्जुहा (बकरीद)
|20 मई
|बुद्ध पूर्णिमा
|16 जून
|मोहर्रम
|15 अगस्त
|स्वतंत्रता दिवस / बरावफात
|17 अगस्त
|रक्षाबंधन
|24 अगस्त
|जन्माष्टमी
|02 अक्टूबर
|महात्मा गांधी जयंती
|08 अक्टूबर
|दशहरा (महानवमी)
|09 अक्टूबर
|विजयदशमी
|15 अक्टूबर
|महर्षि वाल्मीकि जयंती (बैंक खुले रहेंगे)
|29 अक्टूबर
|दीपावली
|30 अक्टूबर
|गोवर्द्धन पूजा
|31 अक्टूबर
|भैयादूज / चित्रगुप्त जयंती
|14 नवंबर
|गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा
|12 दिसंबर
|हजरत अली का जन्म दिवस
|25 दिसंबर
|क्रिसमस-डे
बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी एक अप्रैल को
वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी एक अप्रैल दिन बुधवार को है। कार्यकारी आदेशों के तहत अवकाशों में 15 जनवरी शुक्रवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती तथा 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है।
6 छुट्टियां शनिवार, 4 छुट्टियां रविवार को
2027 के इन 27 सार्वजनिक अवकाशों में से 6 छुट्टियां शनिवार को और 4 छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। स्कूल-कॉलेजों के लिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश तथा जिलाधिकारी द्वारा घोषित स्थानीय छुट्टियों का आदेश अलग से जारी होता है।
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