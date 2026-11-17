राज्य ब्यूरो, लखनऊ। तीन नये सार्वजनिक अवकाशों के साथ प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 में सरकारी कार्मिकों के लिए सार्वजनिक अवकाश तथा निर्बन्धित अवकाश का कैलेंडर जारी किया है। वर्ष 2026 के कैलेंडर की सूची में निर्बन्धित अवकाशों की सूची में शामिल रहे मकर संक्रांति, महर्षि वाल्मीकि जयंती और संत रविदास जयंती को सार्वजनिक अवकाशों की सूची में शामिल किया गया है।

महर्षि वाल्मीकि जयंती को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट 1881 के अधीन नहीं रखा गया है, इस दिन बैंक व वित्तीय संस्थाएंं खुलेंगी। छह सार्वजनिक अवकाश शनिवार को और चार अवकाश रविवार को पड़ेंगे। पांच दिवसीय सप्ताह वाले कार्मिकों को शनिवार को पड़ रहे छह सार्वजनिक अवकाशों के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसका लाभ छह दिवसीय सप्ताह वाले कार्मिकों को मिलेगा।

अगले वर्ष 2027 में 27 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। जिसमें से महर्षि वाल्मीकि जयंती को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट के अधीन नहीं रखा गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 20 फरवरी संत रविदास जयंती, छह मार्च महाशिवरात्रि, 10 मार्च ईद उल फितर, 22 मार्च होलिका दहन, 23 मार्च होली, 26 मार्च गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल डा. भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस, 15 अप्रैल रामनवमी, 19 अप्रैल महावीर जयंती, 17 मई ईदुज्जुहा (बकरीद), 20 मई बुद्ध पूर्णिमा तथा 16 जून को मोहर्रम का सार्वजजिक अवकाश रहेगा।

इसके अलावा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस व बरावफात, 17 अगस्त रक्षाबंधन, 24 अगस्त जन्माष्टमी, दो अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, आठ अक्टूबर दशहरा महानवमी, नौ अक्टूबर विजयदशमी, 29 अक्टूबर दीपावली, 30 अक्टूबर गोवर्द्धन पूजा, 31 अक्टूबर भैयादूज व चित्रगुप्त जयंती, 14 नवंबर गुरुनानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा, 12 दिसंबर हजरत अली का जन्मदिवस तथा 25 दिसंबर क्रिसमस डे का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं 15 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती भी इस बार सार्वजनिक अवकाश में शामिल किया गया है, लेकिन यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट के अधीन नहीं है।