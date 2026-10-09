तीन साल की टाइम लाइन, 14 साल से एक ही अस्पताल में डटे हैं CMS; विभाग के ट्रांसफर सिस्टम पर उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण नीति की तय सीमा और अधिकारियों की तैनाती अवधि में बड़ा अंतर सामने आया है। नीति के अनुसार एक जिले में तीन वर्ष से अधिक तैनाती नहीं होनी चाहिए, जबकि विभाग में तीन सीएमएस एक ही अस्पताल में 13 से 14 वर्ष से तैनात हैं।

मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज रिकार्ड के अनुसार अंबेडकरनगर के सीएमएस डा. परमानंद यादव करीब 14 वर्ष से एक ही अस्पताल में तैनात हैं। भदोही के सीएमएस डा. रामराज और इटावा के सीएमएस डा. पारितोष शुक्ला की भी एक अस्पताल में तैनाती करीब 13-13 वर्ष से है।